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  3. 13 Ekim 2019 16:22

Hem aşk hem iş !

Oyuncu Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, İstanbul'dan sonra Avrupa'da bir mekan açmaya karar verdi. Çift, Paris'te dükkan aramaya başladı.

Hem aşk hem iş !

Aşklarını ticarete de taşıyarak Levent'te Chicki Boom isimli bir mekan açan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, hedef büyüttü...

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Hem aşk hem iş !

Büyük emeklerle açıp popüler hale getirdikleri mekanın başarısından hayli memnun olan ünlü çift, gözlerini Paris'e dikti.

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Hem aşk hem iş !

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul'dan sonra Avrupa'da da mekan açmayı planlayan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, güzel oyuncunun evlerinin de bulunduğu Paris'te dükkan arayışına başladı.

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Hem aşk hem iş !

Çiftin Avrupa'da mekan açmayı planladığı ikinci şehir ise Londra.

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