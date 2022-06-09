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  4. Hepsi grubu üyesi Yasemin Yürük mayosuyla poz verdi

Hepsi grubu üyesi Yasemin Yürük mayosuyla poz verdi

2005 tarihinde ilk şarkıları ile müzik piyasasına "Merhaba" diyen Hepsi Grubu’nun üyelerinden Yasemin Yürük, mayolu pozu ile gündeme geldi.

Hepsi grubu üyesi Yasemin Yürük mayosuyla poz verdi - Resim: 1

En popüler zamanlarında dağılan Hepsi grubunda yer alan Yasemin Yürük, artık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

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Hepsi grubu üyesi Yasemin Yürük mayosuyla poz verdi - Resim: 2

Hepsi grubundan ayrıldıktan sonra spora ağırlık veren ve fiziğini her geçen gün güzelleştiren Yasemin Yürük, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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Hepsi grubu üyesi Yasemin Yürük mayosuyla poz verdi - Resim: 3

Son olarak Instagram takipçilerinin karşısına dekolteli pozlarıyla çıkan Yasemin Yürük, mayolu pozuyla herkesi büyüledi.

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Hepsi grubu üyesi Yasemin Yürük mayosuyla poz verdi - Resim: 4

Fiziği ve dekoltesiyle mest eden Yasemin Yürük'ün paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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