Hepsi grubu üyesi Yasemin Yürük mayosuyla poz verdi
2005 tarihinde ilk şarkıları ile müzik piyasasına "Merhaba" diyen Hepsi Grubu’nun üyelerinden Yasemin Yürük, mayolu pozu ile gündeme geldi.
En popüler zamanlarında dağılan Hepsi grubunda yer alan Yasemin Yürük, artık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
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Hepsi grubundan ayrıldıktan sonra spora ağırlık veren ve fiziğini her geçen gün güzelleştiren Yasemin Yürük, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
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Son olarak Instagram takipçilerinin karşısına dekolteli pozlarıyla çıkan Yasemin Yürük, mayolu pozuyla herkesi büyüledi.
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Fiziği ve dekoltesiyle mest eden Yasemin Yürük'ün paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.
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