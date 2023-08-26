Hepsi Grubu'nun Yasemin'i direk dansıyla olay oldu
Bir dönemin popüler müzik gruplarından Hepsi'nin eski solisti Yasemin Yürük, direk dansıyla sosyal medyada gündem oldu.
2004 yılında kurulan ve döneme damgasını vuran Hepsi Grubu, geçtiğimiz yıllarda dağıldı.
1 / 39
Cemre Kemer, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül, şarkıları ve oynadıkları diziyle gönüllerde taht kurmuştu.
2 / 39
Hala merakla takip edilen isimler arasında yer alan eski grubun, sosyal medya paylaşımları merakla takip ediliyor.
Özellikle cesur ve iddialı paylaşımlara imza atan Yasemin Yürük'ün her paylaşımı gündem oluyor.
3 / 39
Direk dansı yaptı
Son olarak hesabından direk dansı yaptığı anları paylaşan ünlü isim, dikkatleri üzerine çekti.
4 / 39