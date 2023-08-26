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  4. Hepsi Grubu'nun Yasemin'i direk dansıyla olay oldu

Hepsi Grubu'nun Yasemin'i direk dansıyla olay oldu

Bir dönemin popüler müzik gruplarından Hepsi'nin eski solisti Yasemin Yürük, direk dansıyla sosyal medyada gündem oldu.

Hepsi Grubu'nun Yasemin'i direk dansıyla olay oldu - Resim: 1

2004 yılında kurulan ve döneme damgasını vuran Hepsi Grubu, geçtiğimiz yıllarda dağıldı.

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Hepsi Grubu'nun Yasemin'i direk dansıyla olay oldu - Resim: 2

Cemre Kemer, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül, şarkıları ve oynadıkları diziyle gönüllerde taht kurmuştu.

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Hepsi Grubu'nun Yasemin'i direk dansıyla olay oldu - Resim: 3

Hala merakla takip edilen isimler arasında yer alan eski grubun, sosyal medya paylaşımları merakla takip ediliyor.

Özellikle cesur ve iddialı paylaşımlara imza atan Yasemin Yürük'ün her paylaşımı gündem oluyor.

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Hepsi Grubu'nun Yasemin'i direk dansıyla olay oldu - Resim: 4

Direk dansı yaptı

Son olarak hesabından direk dansı yaptığı anları paylaşan ünlü isim, dikkatleri üzerine çekti.

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