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  3. 27 Nisan 2017 08:55

Her biri birer estetik bağımlısı

Her biri birer estetik bağımlısı

Dev göğüsleriyle dikkat çeken Lacey Wildd, bugüne kadar göğüslerinden 12 kez ameliyat oldu. Göğüslerini daha da büyültmek isteyen Wildd, 13. kez bıçak altına yatmaya hazırlanıyor.

 

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Her biri birer estetik bağımlısı


Amerikalı model Lacey Wildd, 13. göğüs ameliyatını olmak için gün sayıyor. Bugüne kadar 37 kez bıçak altına yatan Wildd'ın göğüslerinin her biri 9,5 kilo ağırlığında. 

 

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Her biri birer estetik bağımlısı



Wildd, kalça implantı, yağ aldırma, burun ve çene operasyonlarından sonra 13. kez göğsünü büyütecek. Ameliyat sonrası Wildd'ın göğüslerinin QQQ bedeninde olacağı tahmin ediliyor. 

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Her biri birer estetik bağımlısı


47 yaşındaki model, elma, limon suyu ve su diyeti uyguladığını ve bikini giymeye hazır olacağını belirtti. 
 

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