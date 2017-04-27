Her biri birer estetik bağımlısı
Dev göğüsleriyle dikkat çeken Lacey Wildd, bugüne kadar göğüslerinden 12 kez ameliyat oldu. Göğüslerini daha da büyültmek isteyen Wildd, 13. kez bıçak altına yatmaya hazırlanıyor.
Amerikalı model Lacey Wildd, 13. göğüs ameliyatını olmak için gün sayıyor. Bugüne kadar 37 kez bıçak altına yatan Wildd'ın göğüslerinin her biri 9,5 kilo ağırlığında.
Wildd, kalça implantı, yağ aldırma, burun ve çene operasyonlarından sonra 13. kez göğsünü büyütecek. Ameliyat sonrası Wildd'ın göğüslerinin QQQ bedeninde olacağı tahmin ediliyor.