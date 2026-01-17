  1. Anasayfa
  4. Her bölümüyle olay olan Jasmine'in final sahnesi büyük tepki yağdı

HBO Max'ta yayınlanan ve müstehcen sahneleriyle olay olan Asena Keskinci'nin cesur sahneleriyle RTÜK tarafından üst üste ceza alan Jasmine dizisinin sezon finalindeki "kanser hastasının son isteği" sahnesi büyük tepki çekti.

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Bez Bebek dizisinde canlandırdığı ''Yağmur'' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Asena Keskinci, HBO Max'te yayınlanan Jasmine dizisindeki cesur sahneleriyle tartışma yaratmıştı.

Dizinin ilk bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada çok sayıda eleştiri yapılmıştı. RTÜK, tepkiler üzerine ''Jasmine'' dizisi hakkında inceleme başlatmış ardından da peş peşe ceza yağdırmıştı. 

HBO Max'ta yayınlanan Jasmine dizisi 6'ncı bölümü ile sezon finali yaparken final sahnesi bir kez daha RTÜK'e şikayet edildi.

Dizinin final sahnesinde Yasemin karakterinin kanser hastası bir gencin son isteğini yerine getirdiği sahne büyük tepki topladı.

