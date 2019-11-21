  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 21 Kasım 2019 23:25

Hercai’de Zehra gerçekleri öğreniyor

Atv ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Geçirdiği kaza sonrası kendine gelen ve Miran'ın adını veren Hazar Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirdi. İntikam oyununu sonlandı

Hercai’de Zehra gerçekleri öğreniyor

Hazar'ın, Miran'ın adını vermesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir. Miran suçsuzluğunu haykırırken, Reyyan babasının ağzından çıkan sözlerin gerçekliğinden emin olup Miran'ın bu zamana kadar rol yaptığını, hala intikamından vazgeçmediğini düşünür.

1/ 13
Hercai’de Zehra gerçekleri öğreniyor

Ne yaparsa yapsın Miran'ın içindeki öfkeyi yok edemediğini anlayan Reyyan, bundan sonra ailesini korumak için mücadele etmeye ant içer.

2/ 13
Hercai’de Zehra gerçekleri öğreniyor

Hazar'ın ağzından çıkan bir kelimenin her şeyi yakıp yıkacak kadar güçlü olması Miran'ı derinden yaralarken, Reyyan'ın kendisine haksızlık ettiğini düşünmektedir.

3/ 13
Hercai’de Zehra gerçekleri öğreniyor

"MİRAN HAZAR İLE DİLŞAH'IN OĞLU!" Yıllar önce Dilşah'a vermiş olduğu sözün altında ezilen Esma, bu intikam oyununu sonlandırmak ve Hazar'la Miran'ı bir araya getirmek için elindeki mektubu Zehra'ya teslim eder.

4/ 13
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM