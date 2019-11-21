Hercai’de Zehra gerçekleri öğreniyor
Atv ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Geçirdiği kaza sonrası kendine gelen ve Miran'ın adını veren Hazar Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirdi. İntikam oyununu sonlandı
Hazar'ın, Miran'ın adını vermesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir. Miran suçsuzluğunu haykırırken, Reyyan babasının ağzından çıkan sözlerin gerçekliğinden emin olup Miran'ın bu zamana kadar rol yaptığını, hala intikamından vazgeçmediğini düşünür.
Ne yaparsa yapsın Miran'ın içindeki öfkeyi yok edemediğini anlayan Reyyan, bundan sonra ailesini korumak için mücadele etmeye ant içer.
Hazar'ın ağzından çıkan bir kelimenin her şeyi yakıp yıkacak kadar güçlü olması Miran'ı derinden yaralarken, Reyyan'ın kendisine haksızlık ettiğini düşünmektedir.