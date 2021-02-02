Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den Cedi Osman itirafı

"HER GÜN YENİ BİR ŞEY KEŞFEDİYORUZ"

"Birbirimizde her gün yeni bir şey keşfediyoruz. Ben ilişkilerin insanları farklılaştırdığını düşünüyordum. Ama şu an birbirimize; özgürlüğümüzden ve karakterimizden feragat etmeden, her türlü stratejiden uzak, güven üzerine kurulu ve kalpten bir bağlılığın var olabileceğini öğrettiğimize inanıyorum."