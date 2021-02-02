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  3. 02 Şubat 2021 14:15

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den Cedi Osman itirafı

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, geçen yaz aylarında NBA'de oynayan milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den Cedi Osman itirafı

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, geçen yaz aylarında NBA'de oynayan milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den Cedi Osman itirafı

İlişkisiyle magazin gündemine damga vuran Ebru Şahin, ALL dergisine ilişkisi ve kariyeri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. İşte Ebru Şahin'in açıklamalarından satır başları...

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Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den Cedi Osman itirafı

"Cedi ile küçüklüğümüzden beri farklı çevrelerde, farklı güven anlayışlarında büyürken hep aynı içgüdüyle hareket ettiğimizi fark ettik. Hayatın tadına baktığımız yerler farklı ama aldığımız tat aynı. Hani biriyle konuşmana gerek kalmadan her şeyi halledersin ya, aramızda öyle bir bağ var."

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Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den Cedi Osman itirafı

"HER GÜN YENİ BİR ŞEY KEŞFEDİYORUZ"
"Birbirimizde her gün yeni bir şey keşfediyoruz. Ben ilişkilerin insanları farklılaştırdığını düşünüyordum. Ama şu an birbirimize; özgürlüğümüzden ve karakterimizden feragat etmeden, her türlü stratejiden uzak, güven üzerine kurulu ve kalpten bir bağlılığın var olabileceğini öğrettiğimize inanıyorum."

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