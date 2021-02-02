Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den Cedi Osman itirafı
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, geçen yaz aylarında NBA'de oynayan milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, geçen yaz aylarında NBA'de oynayan milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşamaya başlamıştı.
İlişkisiyle magazin gündemine damga vuran Ebru Şahin, ALL dergisine ilişkisi ve kariyeri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. İşte Ebru Şahin'in açıklamalarından satır başları...
"Cedi ile küçüklüğümüzden beri farklı çevrelerde, farklı güven anlayışlarında büyürken hep aynı içgüdüyle hareket ettiğimizi fark ettik. Hayatın tadına baktığımız yerler farklı ama aldığımız tat aynı. Hani biriyle konuşmana gerek kalmadan her şeyi halledersin ya, aramızda öyle bir bağ var."
"HER GÜN YENİ BİR ŞEY KEŞFEDİYORUZ"
"Birbirimizde her gün yeni bir şey keşfediyoruz. Ben ilişkilerin insanları farklılaştırdığını düşünüyordum. Ama şu an birbirimize; özgürlüğümüzden ve karakterimizden feragat etmeden, her türlü stratejiden uzak, güven üzerine kurulu ve kalpten bir bağlılığın var olabileceğini öğrettiğimize inanıyorum."