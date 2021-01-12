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  3. 12 Ocak 2021 09:36

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den olay yaratan pozlar

Hercai'nin güzel oyuncusu Ebru Şahin, Reyyan rolüyle gönüllerde taht kurdu. Dizideki başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle adından sık sık söz ettiren. Ebru Şahin sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. H

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den olay yaratan pozlar

Başrollerini Akın Akınözü ile paylaştığı Hercai dizisinde yıldızı parlayan Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşamaya başlamasının ardından özel hayatıyla daha da dikkat çekiyor.

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Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den olay yaratan pozlar

Son dönemin en popüler oyuncularından olan Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulundu.

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Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den olay yaratan pozlar

Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ebru Şahin'in paylaşımına sosyal medya kullanıcıları 'Çok güzelsin çok', 'Bu paylaşım iyi geldi' ve 'Düştüm Ebrucumm' gibi yorumlarda bulundu.

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Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den olay yaratan pozlar

İşte Ebru Şahin'in o pozları...

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