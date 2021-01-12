Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den olay yaratan pozlar

Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ebru Şahin'in paylaşımına sosyal medya kullanıcıları 'Çok güzelsin çok', 'Bu paylaşım iyi geldi' ve 'Düştüm Ebrucumm' gibi yorumlarda bulundu.