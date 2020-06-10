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  3. 10 Haziran 2020 14:36

''endimi hiç bu kadar güzel hissetmemiştim''

3 ay önce kızı Hayat'ı kucağına alan atv dizisi 'Hercai'nin 'Zehra'sı Feride Çetin, bebeğini kucağına almasının ardından ilk röportajını verdi. Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Çetin, hamileliği boyunca 30 kilo aldığını söyledi. Çetin, "15'ini verdim. Kafamı nasıl göründüğüme takmıyorum, kendimi hiç bu kadar güzel hissetmemiştim" dedi

''endimi hiç bu kadar güzel hissetmemiştim''

3 ay önce kızı Hayat'ı kucağına alan atv dizisi 'Hercai'nin 'Zehra'sı Feride Çetin, bebeğini kucağına almasının ardından ilk röportajını verdi. Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Çetin, hamileliği boyunca 30 kilo aldığını söyledi. Çetin, "15'ini verdim. Kafamı nasıl göründüğüme takmıyorum, kendimi hiç bu kadar güzel hissetmemiştim" dedi

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''endimi hiç bu kadar güzel hissetmemiştim''

Atv dizisi 'Hercai'de 'Zehra Şadoğlu'nu karakterine hayat veren Feride Çetin, anne olduktan sonra ilk röportajını verdi.

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''endimi hiç bu kadar güzel hissetmemiştim''

Türkiye'de pandemi vakasının açıklandığı ilk gün olan 12 Mart'ta bebeğini kucağına alan Çetin, "Artık hayatta kimseye kızamam. Onun da annesi var diye düşünürüm. Kızıma bir şey olacak diye çok korkuyorum. Her sabah şükrederek uyanıyorum" diye konuştu.

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''endimi hiç bu kadar güzel hissetmemiştim''

Hamileliği boyunca aldığı 30 kilonun 15'ini verdiği belirten Çetin, "Nasıl göründüğümü kafama takmıyorum, kendimi hiç bu kadar güzel hissetmemiştim" dedi.

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