''endimi hiç bu kadar güzel hissetmemiştim''
3 ay önce kızı Hayat'ı kucağına alan atv dizisi 'Hercai'nin 'Zehra'sı Feride Çetin, bebeğini kucağına almasının ardından ilk röportajını verdi. Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Çetin, hamileliği boyunca 30 kilo aldığını söyledi. Çetin, "15'ini verdim. Kafamı nasıl göründüğüme takmıyorum, kendimi hiç bu kadar güzel hissetmemiştim" dedi
3 ay önce kızı Hayat'ı kucağına alan atv dizisi 'Hercai'nin 'Zehra'sı Feride Çetin, bebeğini kucağına almasının ardından ilk röportajını verdi. Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Çetin, hamileliği boyunca 30 kilo aldığını söyledi. Çetin, "15'ini verdim. Kafamı nasıl göründüğüme takmıyorum, kendimi hiç bu kadar güzel hissetmemiştim" dedi
Atv dizisi 'Hercai'de 'Zehra Şadoğlu'nu karakterine hayat veren Feride Çetin, anne olduktan sonra ilk röportajını verdi.
Türkiye'de pandemi vakasının açıklandığı ilk gün olan 12 Mart'ta bebeğini kucağına alan Çetin, "Artık hayatta kimseye kızamam. Onun da annesi var diye düşünürüm. Kızıma bir şey olacak diye çok korkuyorum. Her sabah şükrederek uyanıyorum" diye konuştu.