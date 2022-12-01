Herkes dizilerle tanıyor ama... Can Yaman şöhreti o kliple yakalamış!

El Turco dizisi ile İtalya'da fırtınalar estirmeye hazırlanan Can Yaman, geçmişte rol aldığı projeleri ile de dikkat çekiyor. Televizyon seyircisinin ilk kez Gönül İşleri dizisiyle tanıdığı Can Yaman'ın, rol aldığı ilk işinin Gönül İşleri dizisi olmadığını çok az kişi biliyor.