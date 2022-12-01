Herkes dizilerle tanıyor ama... Can Yaman şöhreti o kliple yakalamış!
Ünü Türkiye sınırlarını aşan oyuncu Can Yaman'ın oynadığı klip yeniden gündem oldu.
Geçtiğimiz günlerde bir iç çamaşırı markasının yüzü olarak verdiği pozları paylaşan Can Yaman, magazin gündemine oturmuştu.
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El Turco dizisi ile İtalya'da fırtınalar estirmeye hazırlanan Can Yaman, geçmişte rol aldığı projeleri ile de dikkat çekiyor. Televizyon seyircisinin ilk kez Gönül İşleri dizisiyle tanıdığı Can Yaman'ın, rol aldığı ilk işinin Gönül İşleri dizisi olmadığını çok az kişi biliyor.
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Yıllar evvel ünlü bir şarkıcının klibinde figüran olarak rol alan ünlü oyuncunun bu projesindeki halini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
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Yaman, şarkıcı ve oyuncu Gülnur Gökçe'nin 2013 yılında yayımlanan Porselen Düşler albümü ile aynı adı taşıyan çıkış şarkısı Porselen Düşler'in klibinde rol almıştı.
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