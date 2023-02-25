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  4. Hesabı kapatılabilir! Şeyma Subaşı'nın skandalı sonrası şikayet yağdı!

Hesabı kapatılabilir! Şeyma Subaşı'nın skandalı sonrası şikayet yağdı!

Kahramanmaraş'taki deprem sonrası binlerce canımızı yitirdiğimizde birkaç gün afetzedelerle ilgili yaptığı paylaşımla tepki çeken Şeyma Subaşı bir skandala daha imza attı.

Hesabı kapatılabilir! Şeyma Subaşı'nın skandalı sonrası şikayet yağdı! - Resim: 1

Evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı binlerce canımızı yitirdiğimiz deprem sonrası eğlendiği kareleri paylaşınca tepki almıştı.

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Hesabı kapatılabilir! Şeyma Subaşı'nın skandalı sonrası şikayet yağdı! - Resim: 2

Tek tek takipçilerini kaybeden Subaşı'nın yaptığı paylaşım sonrası şikayet yağdı. 

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Hesabı kapatılabilir! Şeyma Subaşı'nın skandalı sonrası şikayet yağdı! - Resim: 3

400 bin takipçi kaybeden Şeyma Subaşı, bu kez dans ettiği anları paylaştı. 

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Hesabı kapatılabilir! Şeyma Subaşı'nın skandalı sonrası şikayet yağdı! - Resim: 4

Binlerce kişi, sosyal medya fenomenini BTK'ya şikayet etti.

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