Hilal Altınbilek mankenliğe ilk adımını attı
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Hilal Altınbilek ünlü bir abiye markası için kameralar karşısına geçti.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle beğenileri üzerine toplayan oyuncu Hilal Altınbilek şimdi de modelliğe soyundu.
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ATV ekranlarının sevilen dizileri arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle yıldızını parlatan ünlü oyuncu Hilal Altınbilek sevenlerini şaşırtan bir adım attı.
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Rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu Bodrum'da alan Hilal Altınbilek, tatil dönüşü İstanbul'da yeniden kameralar karşısına geçti.
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Ancak 30 yaşındaki oyuncu bu sefer kameralar karşısına bir dizi ya da film için değil mankenlik yaparak poz verdi.
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