Hilal Altınbilek'in mayolu pozu olay oldu

Altınbilek, siyah mayolu bir fotoğrafında beline photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu. Oyuncunun kolunu gören güzel oyuncunun paylaşımına "Elin kırılmış" ve "Efekti fazla kaçırmışsın bileğin baya yamulmuş" yorumu yapıldı.

İşte o paylaşım: