Hilal Cebeci son hali ile herkesi şaşırttı: ''Tam bir afet olmuşsun''
90 ve 2000'li yılların unutulmaz isimleri arasında yer alan Hilal Cebeci, yeni haliyle görenleri adeta büyüledi.
Bir dönemin yıldız isimlerinden olan şarkıcı Hilal Cebeci, değişimiyle yeniden gündeme geldi. Yeni haliyle tanınmakta zorlanan ünlü şarkıcı, sarı ve kısa saçlarıyla da dikkat çekti.
Hilal Cebeci, aynı zamanda hem çıkış şarkısı hem de albümünün adı olan 'Köylü Güzeli'nin getirdiği başarı ile 1999 yılında 6'ncı Kral Tv Video Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı' ödülünü kazanmıştı.
90 ve 2000'li yıllarının unutulmaz isimlerinin başında gelen Hilal Cebeci, sosyal medya hesabından meme kanseri teşhisi konulduğunu duyurmuştu.
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Cebeci, paylaşımı kaldırarak bir video yayınladı.Instagram hesabından bir paylaşım yapan 46 yaşındaki Hilal Cebeci, "Sağ göğsümde kanserli hücre tespit edildi. Korkmayın ben çok iyiyim, sürekli paylaşım istiyorsun ama biraz yoğunum, çok başında yakaladık, ameliyat olacağım, geçip gidecek, üzülmeyin."