Hilal Özdemir’den ''şoförlük yapacaktım'' sözlerine sert cevap
Hazım Körmükçü'den olaylı bir şekilde boşanan Hilal Özdemir, geçtiğimiz günlerde yaşadı sıkıntıları 2. Sayfa programında anlatmıştı. Ekonomik olarak zor günler geçirdiğini söyleyen Hilal Özdemir, eski eşi Hazım Körmükçü'yü 2 çocuğunun nafakasını ödememekle ve kendisini mağdur etmekle suçlamıştı.
Hazım Körmükçü'den olaylı bir şekilde boşanan Hilal Özdemir, geçtiğimiz günlerde yaşadı sıkıntıları 2. Sayfa programında anlatmıştı. Ekonomik olarak zor günler geçirdiğini söyleyen Hilal Özdemir, eski eşi Hazım Körmükçü'yü 2 çocuğunun nafakasını ödememekle ve kendisini mağdur etmekle suçlamıştı. Hazım Körmükçü, aylardır çalışmadığını belirterek "Nafaka parası için şoförlüğe başlayacaktım" demişti. Hilal Özdemir bir yazılı açıklama yaparak eski eşi Hazım Körmükçü'ye sosyal medyadan cevap verdi.
İşte Hilal Özdemir'in o açıklaması; Öncelikle medyada benimle ilgili iki TV kanalında yapılan röportaj sonucunda bana inanıp güvenen, gerek maddi katkıda bulunan, gerekse sıkıntılarımı paylaşan tüm can dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Sıkıntıma merhem olan bu birbirinden değerli katkıların ezikliğini daha içime sindirememişken maalesef çocuklarımın babası bir TV kanalında yaptığı röportajda söylediği asılsız beyanlarıyla beni ve çocuklarımı inanılmaz bir şekilde yaraladı ve incitti.
Hazım Körmükçü'nün tarafıma isnat ettiği hususlarla ilgili söz hakkımın doğması nedeniyle açıklama yapmak gereği duydum.