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  3. 18 Ağustos 2020 11:56

Hollywood evsizlere kaldı! Ünlüler kenti terk ediyor

Hollywood'da koronavirüs salgınının da etkisiyle evsiz sayısı 66 bine çıktı. Ünlü isimler, suç oranının da arttığı bölgeden kaçmaya başladı.

Hollywood evsizlere kaldı! Ünlüler kenti terk ediyor

Şöhret olma hayaliyle Hollywood'a gelenlerin yasadığı evsiz kampları, Amerikan rüyası hüsranla sonuçlanmış birçok kişiyi barındırıyordu. Buna corona virüs salgını nedeniyle işlerini kaybedenler eklenince bölgede evsiz sayısı 66 bine çıktı. Bunların 8 bin 250'si, son 1 yılda sokakta kalmaya başladı. Artık milyonlarca dolarlık evlerin hemen yanında evsizler yaşıyor.

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Hollywood evsizlere kaldı! Ünlüler kenti terk ediyor

SALDIRILAR ARTTI

Bir zamanlar şöhretlerin gezdiği kaldırımlarda artık evsiz çadırları var. Evsizlerden kaynaklanan saldırı olayları arttı.

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Hollywood evsizlere kaldı! Ünlüler kenti terk ediyor

Kadınlar saldırıya uğruyor, bölge sakinleri evlerinin bahçesinde evsizlerle karşılaşıyor. Bu durum, Hollywood'da tersine göç başlattı. Bölge sakinleri artık kenti terk ediyor.

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Hollywood evsizlere kaldı! Ünlüler kenti terk ediyor

1977 yapımı Hulk dizisinde başrolü oynayan Lou Ferrigno, Hollywood'u terk edenler arasında.

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