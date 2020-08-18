Hollywood evsizlere kaldı! Ünlüler kenti terk ediyor
Hollywood'da koronavirüs salgınının da etkisiyle evsiz sayısı 66 bine çıktı. Ünlü isimler, suç oranının da arttığı bölgeden kaçmaya başladı.
Şöhret olma hayaliyle Hollywood'a gelenlerin yasadığı evsiz kampları, Amerikan rüyası hüsranla sonuçlanmış birçok kişiyi barındırıyordu. Buna corona virüs salgını nedeniyle işlerini kaybedenler eklenince bölgede evsiz sayısı 66 bine çıktı. Bunların 8 bin 250'si, son 1 yılda sokakta kalmaya başladı. Artık milyonlarca dolarlık evlerin hemen yanında evsizler yaşıyor.
SALDIRILAR ARTTI
Bir zamanlar şöhretlerin gezdiği kaldırımlarda artık evsiz çadırları var. Evsizlerden kaynaklanan saldırı olayları arttı.
Kadınlar saldırıya uğruyor, bölge sakinleri evlerinin bahçesinde evsizlerle karşılaşıyor. Bu durum, Hollywood'da tersine göç başlattı. Bölge sakinleri artık kenti terk ediyor.