  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 19 Şubat 2020 20:46

Hollywood yıldızı Stallone perişan halde ! Gerçek ortaya çıktı...

Hollywood'un efsane aktörü Sylvester Stallone, önceki gün başrolünü oynadığı yeni filmi 'Samaritan'ın setinde, objektiflere takıldı. Usta aktörü yara bere içinde görenler gözlerine inanamadı.

Hollywood yıldızı Stallone perişan halde ! Gerçek ortaya çıktı...

Hollywood efsanesi olan Sylvester Stallone, bu sefer bir süper kahraman filmi ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

1/ 13
Hollywood yıldızı Stallone perişan halde ! Gerçek ortaya çıktı...

73 yaşındaki Sylvester Stallone'nin Samaritan rolündeki filmin çekimleri Atlanta Georgia'da devam ediyor.

2/ 13
Hollywood yıldızı Stallone perişan halde ! Gerçek ortaya çıktı...

Filmin setinden ilk fotoğraflar yayınlandı ve Sylvester Stallone yaralı bir yüzle görüntülendi.

3/ 13
Hollywood yıldızı Stallone perişan halde ! Gerçek ortaya çıktı...

Filmde Sylvester Stallone çocuk yıldız Javon "Wanna" Walton eşlik ediyor. Sylvester Stallone ve Javon "Wanna" Walton'un başrollerini paylaşacakları Samaritan'ın çekimleri şu an devam ediyor.paylaşacakları Samaritan'ın çekimleri şu an devam ediyor. Samaritan, 11 Aralık 2020'de vizyona girecek.

4/ 13
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM