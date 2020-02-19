Hollywood yıldızı Stallone perişan halde ! Gerçek ortaya çıktı...
Hollywood'un efsane aktörü Sylvester Stallone, önceki gün başrolünü oynadığı yeni filmi 'Samaritan'ın setinde, objektiflere takıldı. Usta aktörü yara bere içinde görenler gözlerine inanamadı.
Hollywood efsanesi olan Sylvester Stallone, bu sefer bir süper kahraman filmi ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
73 yaşındaki Sylvester Stallone'nin Samaritan rolündeki filmin çekimleri Atlanta Georgia'da devam ediyor.
Filmin setinden ilk fotoğraflar yayınlandı ve Sylvester Stallone yaralı bir yüzle görüntülendi.