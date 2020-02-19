Hollywood yıldızı Stallone perişan halde ! Gerçek ortaya çıktı...

Filmde Sylvester Stallone çocuk yıldız Javon "Wanna" Walton eşlik ediyor. Sylvester Stallone ve Javon "Wanna" Walton'un başrollerini paylaşacakları Samaritan'ın çekimleri şu an devam ediyor.paylaşacakları Samaritan'ın çekimleri şu an devam ediyor. Samaritan, 11 Aralık 2020'de vizyona girecek.