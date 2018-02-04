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  3. 04 Şubat 2018 12:45

Hollywood yıldızı ünlü oyuncu müslüman oldu

Hollywood yıldızı ünlü oyuncu müslüman oldu

Ortaya çıkan iddialara göre ünlü oyuncu Robert Pattinson, verdiği bir röportajda müslüman olduğunu söylemişiti. Ancak, New York Times'a müslüman olduğu yönüyle ilgili yaptığı açıklamalar sızdırılmış.

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Hollywood yıldızı ünlü oyuncu müslüman oldu

İşte bir zamanlar 'Alacakaranlık' serisiyle ön plana çıkan Pattison'un yayınlanmayan o açıklaması...

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Hollywood yıldızı ünlü oyuncu müslüman oldu

"2010'da Los Angeles'ta gezerken gördüğüm bir camiye girince hayatım değişti. Çok pozitif ve meraklıydım İslam hakkında araştırmayı ve daha çok şeyler öğrenmek istemiştim.

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Hollywood yıldızı ünlü oyuncu müslüman oldu

Oradan çıkınca hemen İngilizce bir Kur'an-ı Kerim alıp okudum. Okumaya başlar başlamaz farkettimki... wow! İşte bu hakikat. Ancak iş yoğunluğum nedeniyle İslamiyet'le ilgili incelemelerim yarım kaldı.

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