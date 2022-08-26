House of the Dragon’daki doğum sahnesi olay oldu
Dikkat! Bu haber "spoiler" içerir! Games of Thrones'un devamı olarak çekilen ve geçen hafta yayına giren House of the Dragon’ın ilk bölümündeki doğum sahnesi "tokofibi"yi tetikledi.
Games of Thrones izleyicisinin şiddet sahneleri karşısındaki toleransı yüksektir. Hatta o kadar yüksektir ki kafaları kesilip diri diri yakılan insanlara izlerken kılları kıpırdamaz.
Ancak dizinin spin-off’u House of the Dragon’ın ilk bölümündeki doğum sahnesi izleyenleri, özellikle de kadın seyircileri rahatsız etti. Rahatsız etmek hafif kalmış olabilir, ‘terörize etti’.
Sahneyi hatırlayalım: Kraliçe Aemma (Sian Brooke) Targaryen tahtının varisi olabilecek bir bebek doğurmaktadır. İşler yolunda gitmez, komplikasyon meydana gelir (bebek breech pozisyonunda kalır). Karısını sevse de zayıf bir karakteri olan Kral Viserys (Paddy Considine) bebeği kurtarıp kraliçeyi ölüme terk etme emrini verir.
Online Slate dergisinde bu sahneyle ‘tetiklenen‘ izleyicilerin tepkilerini derleyen bir yazı yayımladı.