Hudutsuz Sevda dizisinde tecavüz sahnesine tepki yağıyor

KADINA ŞİDDET VE TECACÜZ SAHNESİ TEPKİ ÇEKTİ

Artvin'de çekilen dizide Esra Dermancıoğlu ve Biran Damla Yılmaz'ın şiveli konuşmaya çalışması hiç beğenilmedi. Dizide Biran Damla Yılmaz'ın oynadığı Yasemin, başı Tarık tarafından defalarca taşa vurularak öldürüldü. Tarık bir kadın da tecavüz etti. Dizide Deniz Can Aktaş'ın oynadığı Halil İbrahim de sevdiği kadın Yasemin'i öldüren Tarık'ın boğazını kesti.