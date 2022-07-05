Hukuk, mühendislik, sulama sistemleri... Ünlüler hangi üniversitelerden mezun oldu?
Türkiye'nin en iyi ve en bilindik oyuncuları ile şarkıcılarının okudukları üniversite ve bölüm merak konusu olmuştu. İşte ünlülerin mezun oldukları üniversite ve bölümler...
Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü- Fahriye Evcen
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Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü-Burak Özçivit
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İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi-Murat Boz
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Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümü-Aslı Enver
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