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  4. Hukuk, mühendislik, sulama sistemleri... Ünlüler hangi üniversitelerden mezun oldu?

Hukuk, mühendislik, sulama sistemleri... Ünlüler hangi üniversitelerden mezun oldu?

Türkiye'nin en iyi ve en bilindik oyuncuları ile şarkıcılarının okudukları üniversite ve bölüm merak konusu olmuştu. İşte ünlülerin mezun oldukları üniversite ve bölümler...

Hukuk, mühendislik, sulama sistemleri... Ünlüler hangi üniversitelerden mezun oldu? - Resim: 1

Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü- Fahriye Evcen

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Hukuk, mühendislik, sulama sistemleri... Ünlüler hangi üniversitelerden mezun oldu? - Resim: 2

 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü-Burak Özçivit

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Hukuk, mühendislik, sulama sistemleri... Ünlüler hangi üniversitelerden mezun oldu? - Resim: 3

 İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi-Murat Boz

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Hukuk, mühendislik, sulama sistemleri... Ünlüler hangi üniversitelerden mezun oldu? - Resim: 4

 Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve  Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümü-Aslı Enver

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