Hülya Avşar ile Merve Taşkın arasında mide bulandıran bekaret sohbeti
Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk olan Merve Taşkın ile programın sunucusu Hülya Avşar arasındaki "bekaretini sattın mı satmadın mı" sohbeti büyük tepki çekti.
Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin son konuğu yaşadığı aşırı hayatla dikkat çeken sosyal medya fenomeni Merve Taşkın oldu. Hülya Avşar'ın sorularına yanıt veren Merve Taşkın'ın özellikle bekaretini para karşılığında sattığına dair soruya verdiği yanıtlar dikkat çekti.
Hülya Avşar, Merve Taşkın'a bir süre önce yaptığı bir itirafı işaret ederek "Kızlığını satmadın mı?" diye sordu.
Merve Taşkın ise bu soruya şu şekilde yanıt verdi:
"Yok, öyle bir teklif geldi bakire olunca daha çok para veriyorlar. Bunun için diktirenler ve bakire gibi taklit edenler de var zaten düşündüm çünkü hani normale göre daha yüksek bir miktardı o zamanlar için ondan sonra ilk teklif geldiğinde yaşlı biriydi ve ondan sonra yani yapamayacağımı söyledim, bir aracı vardı ona söyledim aslında kabul edilebilecek bir miktardı benim için ve birçok şeyi değiştirirdi daha rahat düzen kurardım. Çünkü daha yeni İstanbul'a gelmiştim"
"Şimdi normal biri olsa istemiyorum dersin ya da hani ne bileyim canın acırsa tepki gösterirsin bunda nasıl olacak kaba mı kibar mı falan korktuğum için yapamadım sonra başka bir teklif geldi. Ona tamam demiştim parayı da göndermişti daha benim yaşıtlarım, genç, yakışıklı, zengin bir erkek. Normalde de okey diyebileceğim biri ve para da göndermişti. Tatile gideriz otele işte 3-4 gün tatil yaparız falan. Sonra ben tarihe yaklaştıkça yine korktum dedim ki kusura bakma... Parayı da istemedi bende kaldı."