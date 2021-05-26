Hülya Avşar: ''İnsanın başına gelebilecek en kötü şey zenginlik''
Hülya Avşar, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum'a konuk oldu. Avşar Kızı, merak edilen soruları yanıtladı. Ayvalık'ta ada aldığı konuşulan Hülya Avşar, konuya açıklık getirdi.
Hülya Avşar, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum'a konuk oldu. Avşar Kızı, merak edilen soruları yanıtladı. Ayvalık'ta ada aldığı konuşulan Hülya Avşar, konuya açıklık getirdi.
"ADA İLE İLGİLENDİM"
*Ayvalık'ta ada almadım. Öyle bir şey yok. İlgilendik ama... Çok güzel bir adaydı. Merak ettim, ilgilendim. Fiyatını sordum. Konuştuk. Adası olan insanlar var... Çok makul bir şey olmasa da... Ticari olarak da değerlendirilebilir. Ben olayları bu kadar büyük yaşamayı seven bir insan değilim.
Benim işimi yapan bir insanın ticari olarak bunu yapmasının doğru olduğunu düşünmüyorum ama aklımızdan geçmedi değil. Benim orada turizmle ilgilenen arkadaşlarım var demek ki bir gel git aklı yaşadık. Bir adam olsun istemem. Üzerinde 2 bin zeytin, 3 bin çam ve muhtelif meyve ağacı bulunan Çiçek Adası Ayvalık'a 8 kilometre, Keremköy'e ise yaklaşık 500 metre uzaklıkta.
"ZENGİNLİK KÖTÜ BİR ŞEY"
* Bu kadar zenginlik kadar insanın başına gelebilecek kötü bir şey olamaz. Bu nedir böyle, her şeyi alabilmek! Hayatta her şeye şüpheli gezersin. Sevgilin 'seni seviyorum' dese inanamazsın. Bir şeye özlem duymak gerek hayatta.