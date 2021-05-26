Hülya Avşar: ''İnsanın başına gelebilecek en kötü şey zenginlik''

"ADA İLE İLGİLENDİM"

*Ayvalık'ta ada almadım. Öyle bir şey yok. İlgilendik ama... Çok güzel bir adaydı. Merak ettim, ilgilendim. Fiyatını sordum. Konuştuk. Adası olan insanlar var... Çok makul bir şey olmasa da... Ticari olarak da değerlendirilebilir. Ben olayları bu kadar büyük yaşamayı seven bir insan değilim.