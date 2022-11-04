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  4. Hülya Avşar'dan Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesine olay yorum

Hülya Avşar'dan Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesine olay yorum

Daha önce Berlin in Berlin filminde mastürbasyon sahnesi olan şarkıcı Hülya Avşar'a Hafsanur Sancaktutan'ın o sahnesi soruldu.

Hülya Avşar'dan Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesine olay yorum - Resim: 1

Hafsanur Sancaktutan'ın Dünyayla Benim Aramda dizisindeki kendini tatmin sahnesi uzun süre gündemde kaldı. Genç oyuncu konuya dair ""Aslında bu konuda dair çok fazla konuşmak istemiyorum, ben işimi yapıyorum, senaryoda yazan neyse benim kurallarıma aykırı olmadığı sürece normal buluyorum ben bunları" demişti.

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Hülya Avşar'dan Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesine olay yorum - Resim: 2

Hafsanur Sancaktutan'ın sahneleri yıllar önce Berlin in Berlin filminde mastürbasyon sahnesi olan Hülya Avşar'a soruldu.

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Hülya Avşar'dan Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesine olay yorum - Resim: 3

tv100'ün haberine göre; Hülya Avşar dizinin yalnızca o sahnesini izlediğini açıklayarak "Gayet güzel başarılı, zaten onun bir yolu var bir tek yolu var öyle yapılıyor yani başka türlü yapılamaz" diyerek güldü.

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Hülya Avşar'dan Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesine olay yorum - Resim: 4

Avşar ayrıca gülerek "Kopya çekmiş olabilir dermişim" yorumunda da bulundu.

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