Hülya Avşar'dan Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesine olay yorum

Hafsanur Sancaktutan'ın Dünyayla Benim Aramda dizisindeki kendini tatmin sahnesi uzun süre gündemde kaldı. Genç oyuncu konuya dair ""Aslında bu konuda dair çok fazla konuşmak istemiyorum, ben işimi yapıyorum, senaryoda yazan neyse benim kurallarıma aykırı olmadığı sürece normal buluyorum ben bunları" demişti.