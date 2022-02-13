Hülya Avşar'dan lezbiyenlik ve Kadir İnanır itirafı
58 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar lezbiyenlik itirafı ve Kadir İnanır açıklamasıyla gündeme geldi.
Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık takipçileriyle iletişim kurmayı ihmal etmeyen Hülya Avşar, önceki gün Yeniköy’de kameralara yansıdı.
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14 Şubat sevgililer günü hatırlatılan Hülya Avşar," Yıllardır hatırlatıyorsunuz da, sevgililer günü diye illaki erkek mi olması lazım? Kardeşin olacak, ablan olacak, ailenden biri olacak yan çizersin ya böyle." dedi.
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"En son ne zaman kutladığımı hatırlamıyorum" diyen Avşar "Bizden geçti. Ben hayatımdan memnunum. Yaşadıklarıma sayıyorum" ifadelerini kullandı
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Kendisi için yazılan sitcom senaryo Avşar kızına hatırlatılınca," Çok istiyorum ama henüz ilerleyemedik" dedi.
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