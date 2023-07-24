Hülya Avşar'dan Mustafa Sandal'a destek: Haddini bilmeli

"KIZIM ÇOK DUYARLI"

Milliyet'ten HÜSEYİN ALTUN'un haberine göre, Geçtiğimiz günlerde kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sosyal medyada paylaşılan bir inşaat şantiyesinde çalıştığı görüntüler çok konuşulmuştu. Avşar, bu sorular karşısında, "'Mimar olarak senin bayağı işçi gibi çalışman da lazım' dedim ona. Teknik de öğrensin istedim. Çünkü ben çok gördüm mimarları, işi bitirip gidiyorlar sonra bir taraftan bir şey patlıyor. 'Böyle olacaksan olma' dedim. Kızım da çok duyarlı ve yapmak istedi. Çok da iyi bir yerde çalışıyor. Çalışsın bence de ya" diyerek kızını desteklediğini dile getirdi.