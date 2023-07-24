Hülya Avşar'dan Mustafa Sandal'a destek: Haddini bilmeli
Hülya Avşar, önceki gün bir balıkçıya girerken muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, önceki gün bir balıkçıya girerken görüntülendi. Bir an gazetecileri karşısında görünce şaşıran Avşar, şu ifadeleri kullandı: Dört, beş saatlik yoldan geldim. Henüz yeni iniyorum arabadan. Balıkesir'den geliyorum. Yolculuğum çok keyifli geçti. İstediğimiz zaman durup çay, kahve içiyoruz. Sohbet ede ede geldik arkadaşlarımla. Konserim var. Onun için döndüm, Antalya'ya gideceğim konsere. Konserlerim olduğunda oralara gidip geleceğim yani.
"KIZIM ÇOK DUYARLI"
Milliyet'ten HÜSEYİN ALTUN'un haberine göre, Geçtiğimiz günlerde kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sosyal medyada paylaşılan bir inşaat şantiyesinde çalıştığı görüntüler çok konuşulmuştu. Avşar, bu sorular karşısında, "'Mimar olarak senin bayağı işçi gibi çalışman da lazım' dedim ona. Teknik de öğrensin istedim. Çünkü ben çok gördüm mimarları, işi bitirip gidiyorlar sonra bir taraftan bir şey patlıyor. 'Böyle olacaksan olma' dedim. Kızım da çok duyarlı ve yapmak istedi. Çok da iyi bir yerde çalışıyor. Çalışsın bence de ya" diyerek kızını desteklediğini dile getirdi.
Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada gündem olan Mustafa Sandal ve rapçi Uzi arasında yaşanan tartışma ile ilgili de konuşan Hülya Avşar, "Sopalardım bana dense. Ben çok polemik yaratmak istemiyorum ama. Muzo mu dediniz? Uzi miydi? Kaç şarkı bestelemiş? Aynı sahnede bence hiç çıkmamalıydı Mustafa" dedi.
"MUSTAFA'YI HARCATMAM"
Sözlerine, "Bazıları hadlerini bilmiyorlar. Birisi yılların oturmuş sanatçısı, öbürünü bilmiyoruz ki. Kişiyi tanımıyorum ama hak ettiğini de düşünmüyorum ya" şeklide devam eden ünlü isim, şöyle konuştu: Müsaade ettiyse bence Mustafa Sandal'a teşekkür etmeli arkadaş. Yeni jenarasyon haddini bilmeli. Üç şarkıyla ünlü oluyorsunuz, bana kilometre ile gelecekler. Yıllarını bu işe vermiş kişiyi ben harcatmam. Dünyanın en ünlü şarkısını yapsa ne kadar kalacağına bakarım ben o şarkının.