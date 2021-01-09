Hülya Avşar’ı kaçıran Coşkun Sabah sorusu
Hülya Avşar, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Ünlü sanatçı, bir kafenin önünde kahve içerek ayaküstü toplantı yaptı.
Hülya Avşar, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Ünlü sanatçı, bir kafenin önünde kahve içerek ayaküstü toplantı yaptı.
Dijital platformlar sayesinde Z kuşağının kendilerini tanımaya başladığını belirten Hülya Avşar, "Dijital, bizi yeni kuşağa tanıtıyor o çok önemli. Ben bayağı yatay geçiş yaptım bu işe" dedi.
Avşar, "Dijital platformlar bence çok iyi oldu. Sinema filmleri ve diziler, aynı tip hikayelerle gidiyordu. Şimdi bütün oyuncular kendilerine iş buldular, eskiden iş bulmak zordu."