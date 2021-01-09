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  3. 09 Ocak 2021 12:40

Hülya Avşar’ı kaçıran Coşkun Sabah sorusu

Hülya Avşar, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Ünlü sanatçı, bir kafenin önünde kahve içerek ayaküstü toplantı yaptı.

Hülya Avşar’ı kaçıran Coşkun Sabah sorusu

Hülya Avşar, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Ünlü sanatçı, bir kafenin önünde kahve içerek ayaküstü toplantı yaptı.

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Hülya Avşar’ı kaçıran Coşkun Sabah sorusu

Dijital platformlar sayesinde Z kuşağının kendilerini tanımaya başladığını belirten Hülya Avşar, "Dijital, bizi yeni kuşağa tanıtıyor o çok önemli. Ben bayağı yatay geçiş yaptım bu işe" dedi.

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Hülya Avşar’ı kaçıran Coşkun Sabah sorusu

Avşar, "Dijital platformlar bence çok iyi oldu. Sinema filmleri ve diziler, aynı tip hikayelerle gidiyordu. Şimdi bütün oyuncular kendilerine iş buldular, eskiden iş bulmak zordu."

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Hülya Avşar’ı kaçıran Coşkun Sabah sorusu

"Beni dijitalin bu kısmı çok sevindiriyor. Özellikle bizim dönemin insanları eskisinden çok daha iyi değerlendiriliyor" şeklinde konuştu.

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