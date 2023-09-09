Hülya Avşar'ın bikinili köylü kızı şovu olay oldu
Ünlü oyuncu Hülya Avşar sosyal medyadan yaptığı bikinili zeytin kırma videosuyla gündem olmayı başardı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hülya Avşar, yaz aylarını Ayvalık'ta geçiriyor. Sezonun kapanmasına rağmen İstanbul'a dönmeyen Avşar, bahçesindeki zeytinleri topladı.
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Avşar Kızı bahçesindeki zeytinleri topladığı anları da bir reels videosu olarak paylaştı
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Hülya Avşar sosyal medyadan paylaştığı reels videosuna, "Bahçeden erken hasat. Çok mu havaya girmişim? Hakan çalıştırıyor beni" notunu düştü
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