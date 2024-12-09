Hülya Avşar'ın ısrarlı soruları Deniz Seki'yi kızdırdı: ''Öldüm dedim ya''
Hülya Avşar, Youtube kanalına konuk olan Deniz Seki'ye cezaevi günlerini sordu. Deniz Seki o günleri konuşmak istemediğini dile getirmesine rağmen Avşar, ısrarla benzer soruları yöneltti.
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu.
Seki, program esnasında Avşar'ın cezaevi ile ilgili sorularını yanıtlamak istemediğini belirtti.
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Avşar'ın cezaevi günlerine dair sorularına Seki, "Orayı konuşmak istemiyorum" diyerek yanıt verdi.
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Avşar, benzer sorular sormaya devam edince “Oraları açmayalım ne olur” diyerek konuyu kapatmak istedi.
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Avşar’ın, “Cezavine ilk girdiğin gün ne hissettin? O çok fena bir şey gibi geliyor bana” sorusuna ise Seki, “Öldüm dedim ya. Bitti yani. Ama yeniden dirildim. Ben aslında yaşarken öldüm ama dirildim” yanıtını verdi.
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