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  4. Hülya Avşar'ın ısrarlı soruları Deniz Seki'yi kızdırdı: ''Öldüm dedim ya''

Hülya Avşar'ın ısrarlı soruları Deniz Seki'yi kızdırdı: ''Öldüm dedim ya''

Hülya Avşar, Youtube kanalına konuk olan Deniz Seki'ye cezaevi günlerini sordu. Deniz Seki o günleri konuşmak istemediğini dile getirmesine rağmen Avşar, ısrarla benzer soruları yöneltti.

Hülya Avşar'ın ısrarlı soruları Deniz Seki'yi kızdırdı: ''Öldüm dedim ya'' - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu.

Seki, program esnasında Avşar'ın cezaevi ile ilgili sorularını yanıtlamak istemediğini belirtti.

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Hülya Avşar'ın ısrarlı soruları Deniz Seki'yi kızdırdı: ''Öldüm dedim ya'' - Resim: 2

Avşar'ın cezaevi günlerine dair sorularına Seki, "Orayı konuşmak istemiyorum" diyerek yanıt verdi.

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Hülya Avşar'ın ısrarlı soruları Deniz Seki'yi kızdırdı: ''Öldüm dedim ya'' - Resim: 3

Avşar, benzer sorular sormaya devam edince “Oraları açmayalım ne olur” diyerek konuyu kapatmak istedi.

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Hülya Avşar'ın ısrarlı soruları Deniz Seki'yi kızdırdı: ''Öldüm dedim ya'' - Resim: 4

Avşar’ın, “Cezavine ilk girdiğin gün ne hissettin? O çok fena bir şey gibi geliyor bana” sorusuna ise Seki, “Öldüm dedim ya. Bitti yani. Ama yeniden dirildim. Ben aslında yaşarken öldüm ama dirildim” yanıtını verdi.

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