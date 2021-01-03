Hümeyra oğlunu kaybettikten sonra ilk kez görüntülendi

'BEN İYİ DEĞİLİM!'

Şapkası, maskesi ve gözlükleriyle görenlerin tanımakta güçlük çektiği ünlü şarkıcı ve oyuncu, basın mensuplarının soruları üzerine "Bu gün torunumun doğum günü onunla ilgileniyorum. İlk kez dışarı çıkıyorum Birkaç şey aldım. İyi değilim işte! Ne kadar iyi olabilirim ki? Herkese iyi seneler diliyorum, kendinize iyi bakın" diyerek yaşadığı zor günleri atlatmaya çalıştığını söyledi.