Hümeyra oğlunu kaybettikten sonra ilk kez görüntülendi
Avrupa Yakası dizisinde hayat verdiği İffet Sütçüoğlu karakteri ile tanınan usta oyuncu Birçok tiyatro oyunu, film ve dizide rol alan Fatma Hümeyra Akbay Genç yaştaki oğlunu kaybederek büyük bir üzüntü yaşamıştı. Usta sanatçı Hümeyra, aylar sonra ilk kez Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Hümeyra'nın oğlunun vefatıyla ilgili ilk kez konuştu.
Snob Magazin'in haberine göre; Geçen yaz kalp krizi geçiren 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat'ı kaybederek evlat acısı yaşayan ünlü sanatçı Hümeyra, 4 ay sonra ortaya çıktı.
Hümeyra, genç yaşta hayatını kaybeden oğlunun ardından uzun zaman Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Sanatçı, torunun doğum gününü kutlamaya gittiğini ve ona oyuncak aldığını söyledi.
'BEN İYİ DEĞİLİM!'
Şapkası, maskesi ve gözlükleriyle görenlerin tanımakta güçlük çektiği ünlü şarkıcı ve oyuncu, basın mensuplarının soruları üzerine "Bu gün torunumun doğum günü onunla ilgileniyorum. İlk kez dışarı çıkıyorum Birkaç şey aldım. İyi değilim işte! Ne kadar iyi olabilirim ki? Herkese iyi seneler diliyorum, kendinize iyi bakın" diyerek yaşadığı zor günleri atlatmaya çalıştığını söyledi.