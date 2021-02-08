Hüner Coşkuner'e acı veda! Ablasından vasiyet açıklaması
Kemik iliği kanseri nedeniyle 58 yaşında vefat eden Türk Sanat Müziği Sanatçısı Hüner Coşkuner'in cenazesi Şakirin Cami'inde kılınan namaz sonrası, toprağa verilmek üzere Karacaahmet Mezarlığına doğru yola çıktı.
Kemik iliği kanseri nedeniyle 58 yaşında vefat eden Türk Sanat Müziği Sanatçısı Hüner Coşkuner'in cenazesi Şakirin Cami'inde kılınan namaz sonrası, toprağa verilmek üzere Karacaahmet Mezarlığına doğru yola çıktı.
Coşkuner'in cenaze namazı cami avlusunda toplanan başta ailesi olmak üzere çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılındı. Coşkuner'in sevenleri cami avlusunu doldurdu.
Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ses sanatçısı Hüner Coşkuner'in küpeleriyle gömülmek istediğini vasiyet ettiği iddialarına ilişkin olarak cenaze namazı öncesi Hüner'in ablası Deniz Coşkuner açıklama yaptı.
"BİZ DİNİNİ, KÜLTÜRÜNÜ BİLEN BİR AİLEYİZ"
Küpe konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan abla Coşkuner, "Acımız çok büyük, çok derin. Ben onun ablasıyım. Onu dünyadan kıskanırdım. Küpe konusunda şunları söyleyeyim. Hüner Coşkuner aksesuara çok meraklı bir insandı. Annemin namaz tespihindeki boncukları küpe yapıp kulaklarına asardı."