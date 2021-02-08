Hüner Coşkuner'e acı veda! Ablasından vasiyet açıklaması

"BİZ DİNİNİ, KÜLTÜRÜNÜ BİLEN BİR AİLEYİZ"

Küpe konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan abla Coşkuner, "Acımız çok büyük, çok derin. Ben onun ablasıyım. Onu dünyadan kıskanırdım. Küpe konusunda şunları söyleyeyim. Hüner Coşkuner aksesuara çok meraklı bir insandı. Annemin namaz tespihindeki boncukları küpe yapıp kulaklarına asardı."