Hüsnü Komiser görmesin! Yüsra Geyik'in transparan pozu olay oldu

Yüsra Geyik'in cesur tarzına "Bu ne hal böyle biz seni Hüsnü başkomiserin kızı Zeliş olarak sevdik", ''Hüsnü Komiser görmesin'', "Çok güzelsin", "Her zaman karizmatiksin" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte o Yüsra Geyik'in o paylaşımı: