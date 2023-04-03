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  4. Hüsnü Komiser görmesin! Yüsra Geyik'in transparan pozu olay oldu

Hüsnü Komiser görmesin! Yüsra Geyik'in transparan pozu olay oldu

Arka Sokaklar dizisiyle tanınan ve son olarak Aile dizisinde ''Yağmur'' karakterine hayat veren Yüsra Geyik, iddialı bir pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Hüsnü Komiser görmesin! Yüsra Geyik'in transparan pozu olay oldu - Resim: 1

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisinde Devin’in kardeşi Yağmur’u oynayan Yüsra Geyik pozlarıyla hayranlarını mest etti.

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Hüsnü Komiser görmesin! Yüsra Geyik'in transparan pozu olay oldu - Resim: 2

Oyunculuğa 14 yaşında başlayan ve adeta ekranlardan büyüyen Yüsra Geyik, Arka Sokaklar dizisiyle tanınan bir isim.  

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Hüsnü Komiser görmesin! Yüsra Geyik'in transparan pozu olay oldu - Resim: 3

Çocukluğundan beri ekranda olan oyuncu transparan detaylı elbisesiyle verdiği poza "Bazısı içinde yaşar, bazısı kucağında taşır dünyasını" notuyla paylaştı.

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Hüsnü Komiser görmesin! Yüsra Geyik'in transparan pozu olay oldu - Resim: 4

Yüsra Geyik'in cesur tarzına "Bu ne hal böyle biz seni Hüsnü başkomiserin kızı Zeliş olarak sevdik", ''Hüsnü Komiser görmesin'', "Çok güzelsin", "Her zaman karizmatiksin" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte o Yüsra Geyik'in o paylaşımı:

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