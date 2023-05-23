Huysuz Virjin'in mirası için karar verildi

MİRAS DERNEĞE KALDI

Kararın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, şu ifadeler kullanıldı: "Eğitimim ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının toplumsal gelişmemizde çok önemli payının olduğu bilinciyle yaptığı bağış ile gelecek kuşakların yolunu aydınlatan, Cumhuriyet'in kazanımlarına ve çağdaş yaşam değerlerine duyduğu inançla örnek bir sanatçı olan Seyfi Dursunoğlu'nu bir kez daha sevgi ve özlemle anıyoruz."