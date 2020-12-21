İbo Show'a katılan Zara, değişimiyle olay oldu

'Televole’de haftanın gafı diye yayınlandı' Zara, “Bundan yıllar önce yeni yeni tanınmaya başladığım zamanlarda ‘Televole’ vardı. Erkek kardeşim de futbolda çok fanatik bir Fenerbahçeli ve benimle eğlenmeyi, kandırmayı çok sever. O zamana kadar benim de futbol ile ilgili bir ilişkim yoktu. Balic ve Bolic kardeşler vardı ama ikisi de apayrı insanlar. Soyadları Balic ve Bolic ama ben o kadarını da bilmiyordum. Televole’deki arkadaşlar sorduğu zaman da; ‘Bolic ve Balic kardeşlere bayılıyorum’ dedim. Sonra, Televole’de haftanın gafı diye yayınlandı” dedi.