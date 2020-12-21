İbo Show'a katılan Zara, değişimiyle olay oldu
Ünlü şarkıcı Zara, uzun bir aranın ardından ekrana dönen İbo Show'a konuk oldu. Programda Zara'nın yıllar önce katıldığı İbo Show'dan görüntüler ekrana geldi. Ünlü şarkıcının yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu.
Uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara dönen İbo Show'da bu hafta Zara, Oktay Kaynarca, Yılmaz Vural ve Oya Başar konuk oldu. Şarkıcı Zara, değişimiyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı, geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Yeni çıkardığı albüm için imaj değiştiren Zara şarkılarıyla sevenlerini mest ederken çoğu izleyici ise bu değişime şoke oldu.
Bazı sosyal medya kullanıcıları "Zara'nın o güzel yüzünden eser yok! Herkes aynı tip" dedi. Çoğu kullanıcı ise Zara için "Doğallık gitmiş" dedi. İşte ünlü şarkının ilgi odağı olan ve sosyal medyada çok konuşulan o değişimi…
Programa şarkılarıyla damga vuran Zara, futbolla ilgili bir anısını anlatınca herkesi kahkahaya boğdu.
'Televole’de haftanın gafı diye yayınlandı' Zara, “Bundan yıllar önce yeni yeni tanınmaya başladığım zamanlarda ‘Televole’ vardı. Erkek kardeşim de futbolda çok fanatik bir Fenerbahçeli ve benimle eğlenmeyi, kandırmayı çok sever. O zamana kadar benim de futbol ile ilgili bir ilişkim yoktu. Balic ve Bolic kardeşler vardı ama ikisi de apayrı insanlar. Soyadları Balic ve Bolic ama ben o kadarını da bilmiyordum. Televole’deki arkadaşlar sorduğu zaman da; ‘Bolic ve Balic kardeşlere bayılıyorum’ dedim. Sonra, Televole’de haftanın gafı diye yayınlandı” dedi.