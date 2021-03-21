İbo Show'da İsmail YK rüzgarı! Sosyal medya yıkıldı
İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show, dün akşam ekranlara gelen 18.bölümüyle adeta ortalığı yıktı geçti.
İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl sonra ekrana dönen 'İbo Show' dün akşam yayınlanan 18. bölümüyle sosyal medyayı salladı. İbrahim Tatlıses'in bakışı olay oldu!
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Programın son bölümüne; Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş konuk oldu.
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Renkli anların yaşandığı program seyircileri ekran başına kilitledi.
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Reytinglerde yüzü gülmeyen İbo Show, dün akşam sosyal medyada ilk sıraya yerleşti.
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