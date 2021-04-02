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  4. Ünlü oyuncu eridi! 6 ayda 15 kilo verdi

İbrahim Büyükak 15 kilo verdi

İbrahim Büyükak, Etiler'de kuaförden çıkarken görüntülendi. Zayıf haliyle dikkat çeken ünlü oyuncu, 6 ayda 15 kilo verdiğini söyledi.

Baba olmak için gün sayan İbrahim Büyükak, önceki gün Etiler’de saç sakal tıraşı olurken görüntülendi.

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Çıkışta muhabirlerin, “Baba tıraşı mı oldunuz?” sorusuna şaşıran komedyen “Öyle bir tıraş mı var? İlk defa duyuyorum” diyerek kahkaha attı.

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İkinci kez erkek babası olan Eser Yenenler’in oğlu Mete’nin babasının kopyası çıkmasıyla ilgili şöyle konuştu: 

"Eser’in sarısı. Bir Eser zordu şimdi üç oldu. Eşine sabırlar diliyorum.

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Türkiye kaldırmaz. O kendi üç adam kadrosunu kurdu."

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