İbrahim Büyükak 15 kilo verdi
İbrahim Büyükak, Etiler'de kuaförden çıkarken görüntülendi. Zayıf haliyle dikkat çeken ünlü oyuncu, 6 ayda 15 kilo verdiğini söyledi.
Baba olmak için gün sayan İbrahim Büyükak, önceki gün Etiler’de saç sakal tıraşı olurken görüntülendi.
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Çıkışta muhabirlerin, “Baba tıraşı mı oldunuz?” sorusuna şaşıran komedyen “Öyle bir tıraş mı var? İlk defa duyuyorum” diyerek kahkaha attı.
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İkinci kez erkek babası olan Eser Yenenler’in oğlu Mete’nin babasının kopyası çıkmasıyla ilgili şöyle konuştu:
"Eser’in sarısı. Bir Eser zordu şimdi üç oldu. Eşine sabırlar diliyorum.
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Türkiye kaldırmaz. O kendi üç adam kadrosunu kurdu."
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