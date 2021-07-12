İbrahim Büyükak oğlunu paylaştı: Yemedim, yedirdim
Mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu İbrahim Büyükak-Nurdan Beşen çifti, 14 gün önce evlat sahibi olma sevincini yaşamıştı. Ünlü oyuncu Büyükak oğlu ilan olan fotoğrafını paylaştı.
Oyuncu İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu. Çift, 14 gün önce oğulları Aslan Oktay'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.
BABA-OĞUL POZU
Instagram hesabını aktif kullanan Büyükak, oğluna biberonla süt içirirken çekilen fotoğrafını, "Yemedim, yedirdim!" notuyla yayınladı. 37 yaşındaki oyuncunun espirili paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
"AŞKIMIZ KAMERALARA YAKALANDI"
İbrahim Büyükak, geçtiğimiz günlerde de eşi Nurdan Beşen'in çektiği bu kareyi, "Aşkımız ilk kez kameralara yakalandı" notuyla yayınlamıştı.
"BEBEĞİ BİRAZ FAZLA MI SAHİPLENMİŞİM?"
Daha sonra esprili bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, Aslan Oktay ile hastane odasında verdiği pozda da "Bebeği biraz fazla mı sahiplenmişim?" ifadelerini kullanmıştı.