İbrahim Büyükak oğlunu paylaştı: Yemedim, yedirdim

"BEBEĞİ BİRAZ FAZLA MI SAHİPLENMİŞİM?"

Daha sonra esprili bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, Aslan Oktay ile hastane odasında verdiği pozda da "Bebeği biraz fazla mı sahiplenmişim?" ifadelerini kullanmıştı.