İbrahim Çelikkol baba oldu
İbrahim Çelikkol 2017 yılında Mihre Mutlu ile dünyaevine girmişti. 2 yıldır mutlu bir evlilik süren çiftin oğulları bugün dünyaya geldi. Doğum sırasında eşini yalnız bırakmayan İbrahim Çelikkol'un duygu dolu anlar yaşadığı öğre
2017 yılında dünya evine giren İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol çiftinin oğulları dünyaya geldi.
DUYGUSAL ANLAR YAŞADI Doğum sırasında eşi Mihre Çelikkol'u yalnız bırakmayan İbrahim Çelikkol duygu dolu anlar yaşadı.
Magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftlerden Pelin Akil ve Anıl Altan ikizleriyle sosyal medyayı salladı. Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Pelin Akil'in ikizleriyle olan fotoğrafları büyük ilgi gördü. Pelin Akil'in özel hayatı sevenleri tarafından adeta mercek altına alınırken, bebekleri magazin dünyasının merkezine oturdu.