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  3. 06 Aralık 2019 13:35

İbrahim Çelikkol baba oldu

İbrahim Çelikkol 2017 yılında Mihre Mutlu ile dünyaevine girmişti. 2 yıldır mutlu bir evlilik süren çiftin oğulları bugün dünyaya geldi. Doğum sırasında eşini yalnız bırakmayan İbrahim Çelikkol'un duygu dolu anlar yaşadığı öğre

İbrahim Çelikkol baba oldu

2017 yılında dünya evine giren İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol çiftinin oğulları dünyaya geldi.

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İbrahim Çelikkol baba oldu

Çift, 3 kilo 435 gr ağırlığında ve 51 cm boyundaki oğullarına "Ali" adını verdi.

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İbrahim Çelikkol baba oldu

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI Doğum sırasında eşi Mihre Çelikkol'u yalnız bırakmayan İbrahim Çelikkol duygu dolu anlar yaşadı.

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İbrahim Çelikkol baba oldu

Magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftlerden Pelin Akil ve Anıl Altan ikizleriyle sosyal medyayı salladı. Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Pelin Akil'in ikizleriyle olan fotoğrafları büyük ilgi gördü. Pelin Akil'in özel hayatı sevenleri tarafından adeta mercek altına alınırken, bebekleri magazin dünyasının merkezine oturdu.

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