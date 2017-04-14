İbrahim Erkal'ın son görüntüleri

'Duymayan Kalmasın'a konuşan Ardalı, şunları söyledi:

"İbrahim Bey'i aldım, götürdüm. Dokuz senedir valesi benim. Zaten hep konuşa konuşa gidiyorduk. Çocuğundan bahsetti. Ailesinden, çocuğundan... Hep çocuğundan konuşuyorduk. 10 dakika sürdü... 01.45’de iş yerine geldim. Yürüyordu bir sıkıntısı yoktu. Benim oradan çıkmam zaten 01.05’de girdim, 01.14’de çıkmışımdır yani. Arada bir 10 dakika 12 dakikalık bir şey var. Fazla bir şey yok. Ondan sonrasını bilmiyorum artık. Ben 01.45’te geldim, yattım. 04.15’te sivil memurlar aldı beni. Ondan sonra olay yerine gittik. Arabayı zaten çekmişlerdi olay yerinden yan tarafa. İnceleme vardı. Sonra geri geldim. İki sefer söyledim; İbrahim Abi gel asansöre bindireyim seni. Öyle çık’. İstemedi ve beni gönderdi. Zaten konuşamadım. Çıktım yani. Yüksek tansiyonu, yüksek şekeri vardı. Demek ki o anda... Benden sonra tansiyonu birden çıktı. Şekeri de birden çıkınca yığılmış. Keşke çıkmasaydı. Çok üzgünüm."