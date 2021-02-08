İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza bir kez daha ayrıldı

ESKİ HEYECAN KALMADI

Edwina Sponza uğruna iki çocuğunun annesi Demet Şener'den boşanan İbrahim Kutluay, bu kez ayrılıkta kesin kararlıymış. Demet Şener ile evliliğinden olan çocukları İrem ve Ömer ile her daim yakından ilgilenen İbrahim Kutluay, ayrılık sonrası ise çocukları ile kısa bir tatile çıktı.