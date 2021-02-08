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  3. 08 Şubat 2021 09:45

İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza bir kez daha ayrıldı

Birlikte oldukları günden itibaren bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren İbrahim Kutluay ile sosyetenin önemli isimlerinden Edwina Sponza, tekrar ayrılık kararı aldı.

İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza bir kez daha ayrıldı

Birlikte oldukları günden itibaren bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren İbrahim Kutluay ile sosyetenin önemli isimlerinden Edwina Sponza, tekrar ayrılık kararı aldı.

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İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza bir kez daha ayrıldı

Daha önce onlarca kez ayrılıp barışan çiften İbrahim Kutluay, bizzat kendisi 1 Kasım 2020'de ayrıldıklarını açıklamış, fakat 30 Kasım 2020'de ise tekrar barıştıklarını ilan etmişti.

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İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza bir kez daha ayrıldı

Konuşulanlara göre çift, bu kez tekrar bir araya gelmemek üzere ilişkilerini kesin bitirdi. Dost bir şekilde ayrılık kararı alan İbrahim Kutluay, Edwina Sponza'nın evinde olan tüm eşyalarını da topladığı öğrenildi.

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İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza bir kez daha ayrıldı

ESKİ HEYECAN KALMADI
Edwina Sponza uğruna iki çocuğunun annesi Demet Şener'den boşanan İbrahim Kutluay, bu kez ayrılıkta kesin kararlıymış. Demet Şener ile evliliğinden olan çocukları İrem ve Ömer ile her daim yakından ilgilenen İbrahim Kutluay, ayrılık sonrası ise çocukları ile kısa bir tatile çıktı.

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