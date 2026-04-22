İbrahim Tatlıses servetini kime bırakacağını açıkladı: ''Çocuklarıma kuruş yok!''
7 Nisan'da hastaneye kaldırılan ve safra kesesi ameliyatı olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, hastaneden taburcu edildi. Hastalık sürecinde çocuklarıyla yaşadığı sıkıntılara değinen Tatlıses, ''Çocuklarıma kuruş yok'' diyerek mirasını kime bırakacağını açıkladı.
7 Nisan’da rahatsızlanarak Acıbadem Altunizade Hastanesi’ne kaldırılan ve safra kesesi iltihabı (kolesistit) tanısıyla ameliyat edilen İbrahim Tatlıses, sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Tedavi sürecinde bir süre yoğun bakımda kalan usta sanatçı, hastane çıkışında kendisini bekleyen hayranlarına ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Tatlıses, hastane çıkışı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Dünyada hastane arıyorsanız yer burası. Hani yazıyorlar ‘ İbrahim Tatlıses yoğun bakımda'; yoğun bakım değil bebek bakım orası. Bana bebekler gibi baktılar bana hepsine teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Hepsini evlat edindim, evladım gibi oldu. Safra kesemi aldılar, ne safra kesesiymiş, kafam kadar taş çıktı. Hocalarıma teşekkür ediyorum."
Hastanede hep haberleri izlediğini belirten Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünya liderlerini Antalya'ya getirdiği için teşekkür etti. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki silahlı saldırıda ölenlere rahmet dileyen Tatlıses, yaralılara da kendisi gibi taburcu olmalarını diledi.
"Çocuklarımın bazılarının hastaneye alınmamasını ben istemedim"
Sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Tatlıses, sözlerine şöyle devam etti:
"Dostlarım hiç yalnız bırakmadılar, İzmir'den ve Ankara'dan geldiler hepsine teşekkür ediyorum. Dost bugünde lazım. Allah çocuklarımdan razı olsun ama hepsinden değil. Tuğçe benim canım, Allah ondan razı olsun. Ama A harfini alfabeden sildim. Çocuklarımın bazılarının hastaneye alınmamasını ben istemedim. Onlar benim kalbimde hak ettikleri yerde değiller. Benim babam bu haldeyken ben babamı yalnız bırakmam, babam için ölürüm. Keşke mezardan kalksa boynumu baltayla kesse. Babaların kıymeti ne zaman anlaşılır bilmiyorum."