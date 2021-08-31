İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar yıllar sonra bir araya geldi

"Hülya Hanım lütfen beni haftanın beş günü rahatsız etmeyin. Yav sen nasıl bir insansın sen nasıl bir dostsun haftanın beş günü "İbocum nasılsın iyi misin sağlığın yerinde mi?" der mi bir insan o bir Hülya Avşar der kardeşim. İşte Hülya Avşar böyle bir insan tanımadıysanız tanıyın. Ben dersem doğrudur. Çünkü bana inancınızı biliyorum.”