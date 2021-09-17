İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızı Zübeyde Melek Akkaş ortaya çıktı
İbo Show programıyla uzun süre sonra ekranlara dönen ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Yeşilçam’ın usta oyuncusu Perihan Savaş’ın kızları Zübeyde Melek Akkaş ortaya çıktı.
İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızı Zübeyde Melek Akkaş ortaya çıktı
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Mezuniyet töreninde Zafer'i annesi ve ablası Zübeyde Melek Akkaş yalnız bırakmadı. Fotoğrafta Akkaş'ı görenler ise bir hayli şaşırdı.
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İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu duyan birçok kişi şaşırıyor
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Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melike Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor.
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