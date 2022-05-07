İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan makyajsız paylaşım

İbrahim Tatlıses'in 2013 yılında boşandığı eski eşi ve kızı Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız, hava değişiminin kurbanı oldu. Soğuk algınlığı geçiren Yıldız, fotoğrafını "Yaz geliyor diye sevinirken hasta olmak... Aman dikkat havalar çok dengesiz. Suratsızlığım için de kusura bakmayın artık" notuyla paylaştı.