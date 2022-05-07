İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan makyajsız paylaşım
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, makyajsız ve filtresiz pozuyla takipçilerinden tam not aldı.
İbrahim Tatlıses'in 2013 yılında boşandığı eski eşi ve kızı Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız, hava değişiminin kurbanı oldu. Soğuk algınlığı geçiren Yıldız, fotoğrafını "Yaz geliyor diye sevinirken hasta olmak... Aman dikkat havalar çok dengesiz. Suratsızlığım için de kusura bakmayın artık" notuyla paylaştı.
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Ayşegül Yıldız'ın bir çok ünlü ismin aksine makyaj yapmadan ve filtre kullanmadan yayınladığı fotoğrafa beğeni yağdı.
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Takipçileri Ayşegül Yıldız'a "Bu ne güzellik'' diyerek övgüler yağdırdı.
İşte Ayşegül Yıldız'ın makyajsız hali...
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