İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'ten kötü haber
İbrahim Tatlıses’in ilk eşi Adalet Tatlı’dan olan büyük oğlu Ahmet Tatlıses, özel bir hastanede beyin ameliyatına alındı.
Şarkıları ve sesiyle milyonların sevgilisi haline gelen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses şu sıralarda zor günler geçiriyor.
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İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Tatlı'dan olan büyük oğlu Ahmet Tatlıses çok önemli bir sağlık sorununa karşı mücadele veriyor.
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İlk edinilen bilgilere göre Ahmet Tatlıses Ulus'ta bulunan özel bir hastanede ciddi bir beyin ameliyatı oldu.
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Ameliyat sonrasında Ahmet Tatlıses’i hastanede ilk ziyaret eden isimlerden biri de kardeşi İdo Tatlıses oldu.
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