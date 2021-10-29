İbrahim Tatlıses'ten büyük tepki çeken iş ilanı! Böyle savundu

ibrahim Tatlıses paylaşımına," Genel müdürüm Şule Hanım'a yardımcı bir asistan arıyorum çünkü benim sahne işlerim de başladığı için her yere yetişemiyor eli ayağı düzgün tahsilli bir bayan arıyorum" yazdı. Kısa bir süre sonra bu tweet'i silen İbrahim Tatlıses, yeni bir paylaşım daha yaptı.