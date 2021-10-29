İbrahim Tatlıses'ten büyük tepki çeken iş ilanı! Böyle savundu
"Eli ayağı düzgün olsun" diyerek iş ilanı veren İbrahim Tatlıses, arayanların talebini beğenmeyince hemen vazgeçti
12 yıl sonra yeniden konser maratonuna başlayan İbrahim Tatlıses, yoğunluktan dolayı müdürü için "Eli ayağı düzgün olsun" diyerek asistan ilanı açtı. Tatlıses kısa süre sonra ilanı kaldırarak, "Biz iş vermek istiyoruz arayanlar çene çalıyor anlamadım, ben de iptal ettim" dedi.
Uğradığı silahlı saldırı sonrası ölümden dönen ve uzun yıllar tedavi gören İbrahim Tatlıses 12 yıl aradan sonra konserlerine tekrar başladı.
Yoğun tempoda işleri hafifletmek için yeni bir çalışan arayan Tatlıses, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak iş ilanı yayınladı.
ibrahim Tatlıses paylaşımına," Genel müdürüm Şule Hanım'a yardımcı bir asistan arıyorum çünkü benim sahne işlerim de başladığı için her yere yetişemiyor eli ayağı düzgün tahsilli bir bayan arıyorum" yazdı. Kısa bir süre sonra bu tweet'i silen İbrahim Tatlıses, yeni bir paylaşım daha yaptı.