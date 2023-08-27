İç çamaşırlı pozuna makyajsız halini de ekleyen Didem Soydan olay oldu
Attığı her adım yaptığı her paylaşım olay olan güzel model Didem Soydan iç çamaşırıyla yaptığı cesur paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Podyumların güzel ismi Didem Soydan yine yaptığı cesur paylaşımlarla gündemde.
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Güzel model Didem Soydan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara yenilerini ekledi.
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Mavi bir iç çamaşırı ile çektiği selfie pozunu sosyal medyaya yükleyen Didem Soydan, paylaşımlarına makyajsız halini de ekleyince olay oldu.
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