Icardi eşi Wanda Nara ile aşka geldi

"Bugün, evliliğimizin on yılını kutlarken, kendimi paylaştığımız inanılmaz yolculuğu düşünürken buluyorum. Bu on yıl sevginin, sabrın ve büyümenin bir kanıtıydı ve her an senin yanında paha biçilemezdi. Evlendiğimiz günü dün gibi hatırlıyorum. Sana doğru yürürken ve dünyamı aydınlatan o gülümsemeyle seni görmekten duyduğum mutluluk hala hayatımın en değerli anlarından biri. O günden beri kahkaha, sevgi ve hepsinden önemlisi harika bir aile kurduk.