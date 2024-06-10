Icardi eşi Wanda Nara ile aşka geldi

Sen olağanüstü bir annesin. Çocuklarımıza nasıl baktığını ve sevdiğini görmek beni hayranlıkla dolduruyor. Sınır tanımayan bir şefkatin ve bana her gün ilham veren bir gücün var. Miniklerimize aşıladığınız değerler ve nezaket sizin ne kadar harika bir insan olduğunuzu yansıtıyor. Her gün yanımda olduğun için şükrediyorum. Zor zamanlarda koşulsuz desteğiniz ve mutlu zamanlarda bulaşıcı sevinciniz hayatı güzel ve dolu bir yolculuğa dönüştürüyor. Ortağım, sırdaşım ve en iyi arkadaşımsın. Sende, zamanı ve kelimeleri aşan bir aşkı buldum.