Icardi eşi Wanda Nara ile aşka geldi
Trendyol Süper Lig'in Gol Kralı ve Şampiyon Galatasaray’ın gol makinesi Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile evliliklerinin 10'uncu yılını dünyanın en romantik şehrinde kutladı.
Süper Lig’in gol kralı sarı kırmızılı takımın oyuncusu Mauro Icardi, aşka geldi. Ünlü isim, Wanda Nara ile evliliklerinin 10. yılını kutladı.
Icardi eşi Wanda Nara ile romantik pozlarını sosyal medya hesabından paylaşarak duygu dolu mesajına da şu notu düştü.
"Bugün, evliliğimizin on yılını kutlarken, kendimi paylaştığımız inanılmaz yolculuğu düşünürken buluyorum. Bu on yıl sevginin, sabrın ve büyümenin bir kanıtıydı ve her an senin yanında paha biçilemezdi. Evlendiğimiz günü dün gibi hatırlıyorum. Sana doğru yürürken ve dünyamı aydınlatan o gülümsemeyle seni görmekten duyduğum mutluluk hala hayatımın en değerli anlarından biri. O günden beri kahkaha, sevgi ve hepsinden önemlisi harika bir aile kurduk.
Sen olağanüstü bir annesin. Çocuklarımıza nasıl baktığını ve sevdiğini görmek beni hayranlıkla dolduruyor. Sınır tanımayan bir şefkatin ve bana her gün ilham veren bir gücün var. Miniklerimize aşıladığınız değerler ve nezaket sizin ne kadar harika bir insan olduğunuzu yansıtıyor. Her gün yanımda olduğun için şükrediyorum. Zor zamanlarda koşulsuz desteğiniz ve mutlu zamanlarda bulaşıcı sevinciniz hayatı güzel ve dolu bir yolculuğa dönüştürüyor. Ortağım, sırdaşım ve en iyi arkadaşımsın. Sende, zamanı ve kelimeleri aşan bir aşkı buldum.