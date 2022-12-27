Icardi, Wanda Nara'yı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi cesur pozlarıyla gündemde
Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra gönlünü Arjantinli model Floppy Tesouro'a kaptırdı. Güzel model, cesur pozlarıyla kendine hayran bıraktı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Wanda Nara ile olan birlikteliği olaylı bir şekilde biten Icardi yeni bir aşka yelken açtı.
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Icardi'nin gönlünü Arjantinli model Floppy Tesouro'a kaptırdığı iddia edildi.
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Arjantinli bir sosyal medya fenomeni, Icardi'nin arkadaşlarıyla olan fotoğraflarında, yakın çevresinden olmayan Floppy Tesouro'nun fotoğraflarda yer almasına dikkat çekti ve futbolcuyla modelin sosyal ağlardaki etkileşimini ortaya çıkardı.
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Buna göre ikili yakın bir zamanda takipleşmeye başladı ve Icardi, Floppy Tesouro'nun bazı fotoğraflarına beğeniler gönderdi.
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