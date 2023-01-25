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  4. Icardi, Wanda Nara'yı rezil etti! Ünlü model sinir krizi geçirdi

Icardi, Wanda Nara'yı rezil etti! Ünlü model sinir krizi geçirdi

Galatasaray'da forma giyen yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'ya karşı yaptığı son hamle Nara'yı adeta çılgına çevirdi.

Icardi, Wanda Nara'yı rezil etti! Ünlü model sinir krizi geçirdi - Resim: 1

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Wanda Nara'ya savaş ilan etti. Arjantinli yıldızın son hamlesi, Nara'yı adeta küplere bindirdi.

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Icardi, Wanda Nara'yı rezil etti! Ünlü model sinir krizi geçirdi - Resim: 2

MAĞAZADA KASADA KALDI

İtalyan basınında yer alan habere göre, Wanda Nara'ya karşı kılıçları çeken Mauro Icardi, eski eşine verdiği özel jeti geri alırken, kredi kartlarına da bloke koydurdu. Kartlarının iptal edildiğini alışveriş yaptığı mağazada öğrenen Nara ise sinir krizi geçirdi.

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Icardi, Wanda Nara'yı rezil etti! Ünlü model sinir krizi geçirdi - Resim: 3

Wanda Nara'ya savaş ilan eden Icardi'nin sıradaki hamlesi ise çocuklarının velayetlerini almak olacak. Bu konuda mücadele verecek Arjantinli yıldızın çocukları Francesca ve Isabella'nın velayetini alamasa bile ortak gözetim altında yaşamaları için tüm imkanları zorlayacak.

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Icardi, Wanda Nara'yı rezil etti! Ünlü model sinir krizi geçirdi - Resim: 4
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