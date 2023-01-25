Icardi, Wanda Nara'yı rezil etti! Ünlü model sinir krizi geçirdi

Wanda Nara'ya savaş ilan eden Icardi'nin sıradaki hamlesi ise çocuklarının velayetlerini almak olacak. Bu konuda mücadele verecek Arjantinli yıldızın çocukları Francesca ve Isabella'nın velayetini alamasa bile ortak gözetim altında yaşamaları için tüm imkanları zorlayacak.