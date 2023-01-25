Icardi, Wanda Nara'yı rezil etti! Ünlü model sinir krizi geçirdi
Galatasaray'da forma giyen yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'ya karşı yaptığı son hamle Nara'yı adeta çılgına çevirdi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Wanda Nara'ya savaş ilan etti. Arjantinli yıldızın son hamlesi, Nara'yı adeta küplere bindirdi.
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MAĞAZADA KASADA KALDI
İtalyan basınında yer alan habere göre, Wanda Nara'ya karşı kılıçları çeken Mauro Icardi, eski eşine verdiği özel jeti geri alırken, kredi kartlarına da bloke koydurdu. Kartlarının iptal edildiğini alışveriş yaptığı mağazada öğrenen Nara ise sinir krizi geçirdi.
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Wanda Nara'ya savaş ilan eden Icardi'nin sıradaki hamlesi ise çocuklarının velayetlerini almak olacak. Bu konuda mücadele verecek Arjantinli yıldızın çocukları Francesca ve Isabella'nın velayetini alamasa bile ortak gözetim altında yaşamaları için tüm imkanları zorlayacak.
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